Novas diretrizes jurídicas reforçam o combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho

A IX Conferência da Advocacia do Estado do Pará continuou suas atividades com diversas plenárias na manhã de ontem, sexta-feira, 15, no Hangar, em Belém. Um dos temas debatidos foi o “Assédio no Trabalho sob a Perspectiva de Gênero”, que reuniu advogadas e advogados experientes no assunto. Uma das palestrantes foi a Dra. Paula Frassinetti, advogada e doutora em Direito, que abordou a necessidade de mudanças na postura dos tribunais brasileiros sobre a questão.



“Nunca podemos esquecer que a dor maior é da vítima, muitas vezes são mulheres, negras, mas antes de serem vítimas, elas são humanas. São pessoas que foram agredidas, usurpadas, feridas em diversos níveis, sejam físicos, emocionais, psicológicos e até mesmo feridas na alma. Essas pessoas precisam que tenhamos um olhar empático, de acolhimento, de cuidado. Então, nossos tribunais precisam ser melhor estruturados para esses casos de assédio seja sexual ou moral, que estão cada vez mais numerosos na nossa justiça. Todos nós precisamos nos aperfeiçoar para essas questões que estão surgindo”, afirmou Paula Frassinetti.



Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que de janeiro a julho de 2023, já foram registrados 8.458 casos de assédio moral e sexual em ambientes de trabalho em todos o país. Em 2022, as denúncias de assédio moral e sexual chegaram a 8.508 o ano inteiro.

Os dados foram destacados pela advogada e Conselheira Federal da OAB de Santa Catarina, Rejane Silva Sánchez, também palestrante do evento. “Temos que mudar essa triste realidade. É fundamental lutarmos para que o ambiente de trabalho seja saudável para todos. Daí a importância de diversos setores do judiciário debaterem essas questões tão relevantes para a sociedade”, afirmou a conselheira da ordem.



E diversas legislações atuais já tratam sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A lei 14.457/2022, por exemplo, atribui à Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), que ganhou um “A” a mais, passando a ser chamada de CIPAA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio), a missão de prevenir acidentes e doenças decorrentes do ambiente trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.



Outro exemplo é a Lei 14.612/2023 incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito do Estatuto da Advocacia. Tais práticas passam a ser passíveis de punição perante a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o infrator podendo ser afastado do exercício profissional pelo período de um mês a um ano.

A estudante do curso de Direito, Kamilly Vaz, acompanhou a plenária e disse que tem confiança que a justiça do futuro será mais assertiva com casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.



“A gente está tentando romper barreiras, mas a questão é que já é uma cultura de desrespeito, é algo muito enraizado. Então, nós, da nova geração de advogados e advogadas, vamos quebrar esse estereótipo. Queremos aperfeiçoar nossa justiça. É esse meu objetivo cursando direito”, afirma a universitária.



A plenária “Assédio no Trabalho sob a Perspectiva de Gênero” contou ainda com a participação das advogadas Ana Lalis Baretta, Claudiovany Teixeira, Lorena Napoleão e do advogado Márcio Tuma.

