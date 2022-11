Novas doses da Pfizer adulto chegam no estado nessa terça

Na manhã desta terça-feira (29), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) recebeu a remessa de 80.730 doses de Pfizer Adulta para a vacinação de primeira dose e complemento do esquema vacinal contra a Covid-19.

A distribuição desses imunizantes para os 144 municípios começa após a conferência pelo Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua.

O secretário de saúde da Sespa, Rômulo Rodovalho, reforça a importância da vacinação em adultos e crianças e do retorno para completar o esquema vacinal com as doses.

“ Temos vacina disponível para primeiro dose e também para complementar o esquema vacinal, não podemos deixar que as crianças fiquem vulneráveis. Continuamos reforçando a importância da vacinação completa para evitar casos graves e óbitos pela doença”.

As novas doses chegaram no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 10h da manhã. Atualmente o estado já aplicou 16.315.281 doses de vacina conta a covid-19. Deste total, 6.869.551 foram de primeira dose.

Foto: David Alves