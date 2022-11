Novas doses da vacina contra a Covid-19 chegam no Pará

Na manhã de hoje (22) chegaram no estado mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, foram 51.100 doses do imunizante Coronavac para adultos. Desde janeiro do ano passado, o Pará já recebeu 19.737.098 doses do Ministério da Saúde. Após a chegada no estado, as vacinas são distribuídas para os 144 municípios conformes necessidade de cada local.

Após a chegada no Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, localizada na Região Metropolitana de Belém, onde ficaram armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial.

Na última sexta-feira (18) a Prefeitura de Belém iniciou a vacina em crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a covid-19. A iniciativa de avanço na imunização no combate a pandemia foi feita pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, pelas suas redes sociais.

A Pfizer Baby estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém, no horário das 8h às 17h. Na segunda-feira (21) a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) iniciou um mapeamento em creches para levar a vacinação a esses locais.

O retorno da vacinação contra a covid-19 na última segunda-feira (21) em Belém, teve uma boa procura por doses dos imunizantes pelos públicos acima de seis meses de idade e acima de 60 anos: para estes, estão abertas a primeira e a quinta doses, respectivamente, em varias Unidades Básicas de saúde de Belém.

Veja onde de vacinar:

– Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h (todas as vacinas disponíveis);

– Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

– Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

– Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

– Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo).

Serviço:

Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página: www.saude.pa.gov.br/vacinometro/.