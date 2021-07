Novas imagens mostram ação policial durante tiroteio e mortes na Av. Nazaré: veja o vídeo

Um novo vídeo mostra a ação policial realizada na manhã de quinta-feira, 29, na Avenida Nazaré, contra membros de uma facção criminosa que eram suspeitos de planejar um assalto contra a agência do Banpará localizada no hospital Ophyr Loyola.

Nas imagens é possível ver um dos suspeito correndo e depois caído no chão após ser baleado durante o cerco policial. Mesmo caído e contido, o suspeito é novamente baleado, o que assusta as pessoas que estavam filmando, que chegam a achar ser uma execução.

O caso assustou a população por ser realizado em uma das vias mais movimentadas da capital, onde pelo menos 40 tiros teriam sido disparados. No momento da ação, muito pedestres saíram correndo ou tentaram se esconder, já os motoristas de carro, até pela contramão tentavam fugir: foi um pânico generalizado.

Críticos da ação policial argumentam que a intervenção poderia causar uma tragédia por acontecer no local de intensa movimentação, podendo haver “balas perdidas” vitimando inocentes, Portanto, valendo repensar e refletir acerca dos locais para este tipo de abordagem.

Por outro lado, o secretário de Segurança, Uálame Machado, afirmou que a ação ocorreu na rua para evitar o pior, ou seja, que fosse feita dentro do hospital Ophyr Loiola.

Em nota, o governo do Estado informou que apoia a Polícia cuja missão “é garantir a ordem, combater o crime e se defender em caso de agressão dos criminosos”. “É importante que todos entendam que o Pará não tolera a ação criminosa. Sobre os fatos ocorridos na manhã de 29/07, já estão sob apuração da Polícia Civil do Estado do Pará, e todos os procedimentos envolvendo o caso serão conduzidos pela Corregedoria, através da Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF). Se comprovados excessos, serão rigorosamente punidos, já que a Lei deve ser cumprida e obedecida por todos”.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação