Novas linhas de transmissão movimentam fornecedores do setor elétrico

Após um período de incertezas na economia global, devido à pandemia de COVID-19, os investimentos na expansão do setor elétrico brasileiro retornam com força em 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já anunciou dois leilões de linhas de transmissão ao longo do ano, um em junho e outro em outubro. Juntos, os dois editais preveem investimento de R$ 35 bilhões na construção e manutenção de mais de 10.655 km de linhas de transmissão, em obras espalhadas por 11 estados brasileiros, nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Trata-se de um volume recorde em investimentos previstos em leilões.

A expansão do sistema elétrico brasileiro movimenta não apenas os grandes players do setor, mas também toda a cadeia de fornecedores, impulsionando a economia nacional e gerando empregos e arrecadação de tributos. Por isso, a preparação das empresas brasileiras para absorver essa demanda é fundamental para o crescimento econômico do país. Para os próximos dois leilões de 2023 são estimados o fornecimento de 170 mil toneladas de cabos elétricos.

A Alubar, multinacional brasileira que é líder na produção de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, está preparada para absorver essa demanda. A empresa possui capacidade produtiva, somando as fábricas localizadas no Pará e no Rio Grande do Sul, para atender a grande demanda.

Fábio Camargo, CSO da Alubar, analisa que o crescimento do setor elétrico também está relacionado à maior demanda por energia limpa, sobretudo a de origem eólica e solar. “O futuro do setor elétrico está muito ligado ao consumo de energia limpa. Temos um cenário de crescimento de geração de energia elétrica no Brasil, mas essa produção deve ocorrer basicamente no nordeste brasileiro. Por outro lado, o maior consumo é no Sudeste e Sul do país. Isso vai demandar muitas linhas de transmissão, que vão precisar de um volume muito grande de cabos elétricos. Hoje, somos uma fábrica preparada para receber esse volume”, destacou Camargo.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e Canadá.

Imagens: Divulgação