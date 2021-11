Nove atletas representarão o Pará no Brasileiro de Muay thai com apoio da Seel

Nove atletas do Pará representarão o estado no 7° Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que será realizado no período de 12 a 14 de novembro, no Rio Grande do Sul. Além da expectativa de alcançar bons resultados, dois deles disputarão ainda o cinturão. Para a competição os paraenses contaram com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte de Lazer (Seel).

O lutador Luíz Maia, de 29 anos, coleciona medalhas. Pela terceira vez participa do Brasileiro e é um dos mais experientes da equipe, juntamente com a lutadora Emylly Modesto. Eles buscam pela primeira vez o cinturão, um pela categoria 57 kg e outro nos 63,500 kg, respectivamente.

“De domingo a domingo estamos treinando e confiantes para um bom resultado e trazer o título ao Pará. Juntos estamos nos preparando e agradecemos a federação que está honrando com o nosso trabalho e a Secretaria pelo incentivo dado”, ressalta o lutador Luiz Maio.

Entre a equipe também está Adriana Platilha, que desempenhará o papel de lutadora pela categoria 80 kg e árbitra no Brasileiro. Outro que também cumprirá os dois papéis é o lutador Jefferson Barbosa, que estará na categoria amador, 95 -100 kg.

“É uma responsabilidade muito grande dentro do esporte e é uma honra representar o estado. Com objetivo de ganharmos medalhas e sermos vitoriosos”, declarou Platilha.

No amador adulto estão Laís Ribeiro, 57-60 kg e Camillo Matheus, 71-75 kg. No master adulto está José Gadilha, no peso 100-120 kg. No semi-profissional, peso 51-54 kg, Gabriel Lopes entra na disputa e já no profissional master está João Guimes, 86 kg. No comando da equipe paraense está Flavio Platilha, também presidente da Federação Paraense de Muay Thai.

Texto: Bianca Rodrigues/Ascom Seel

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará