Nove instituições paraenses são contempladas com projeto para consumir menos energia elétrica

A ação faz parte da iniciativa E+ Energia do Bem, da Equatorial Pará, e já possibilitou redução no consumo de energia de vários locais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social

Nesta segunda-feira, dia 07, a Equatorial Energia Pará realizou a cerimônia de entrega dos trabalhos concluídos pelo projeto E+ Energia do Bem em nove instituições paraenses. O evento ocorreu às 9h no Restaurante Casa Namata. Por meio da iniciativa, a empresa fez a eficientização energética dos imóveis, com troca de lâmpadas, instalação de sistema de energia solar, troca de condicionadores de ar, entre outras melhorias que possibilitaram uma economia significativa do consumo de energia nesses locais.

As instituições contempladas foram: o Centro Catequético, o Projeto Juquinha, a Casa Divina Providência Irmã Serafina, a Associação Missão Belém, a Casa da Sopa, em Castanhal; o Movimento República do Emaús, a Fundação Pestalozzi, o Hospital St. Antonio Zacarias, a Academia Paraense de Letras e a Casas Ronald Mc Donald. Todas elas receberam um investimento na ordem de R$2,4 mi da distribuidora de energia para que fossem executados os projetos de adequação energética.

O Engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, ressalta a efetividade dos trabalhos. “Quando instalamos sistemas fotovoltaicos nesses imóveis, trocamos lâmpadas de alto consumo por novas de LED e ajustamos outros equipamentos elétricos para consumir menos energia conseguimos alavancar a economia de forma considerável. Na Casas Ronald Mcdonald’s e no Emaús, por exemplo, a energia economizada equivale ao consumo de 58 e 49 casas populares em um ano, respectivamente”, destaca Willian.

Estiveram presentes, no evento, para recebimento do certificado de conclusão os representantes de todas as instituições, falando um pouco sobre os resultados alcançados após o trabalho de eficiência energética e o quanto as obras vem beneficiando as pessoas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por algumas das entidades contempladas pelo E+ Energia do Bem.

A presidente da Casa Ronald McDonald Belém, Rosa Pires, destacou que o trabalho foi muito importante para a Casa que acolhe crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, em tratamento no Hospital Infantil Otávio Lobo. “Nós queremos agradecer a Equatorial Energia por esse trabalho, pois com a redução dos valores da conta de energia, essa economia será revertida em ações de qualidade de vidas para as pessoas atendidas pela Casa Ronald McDonald”, comemora Rosa.

O E+ Energia do Bem – O projeto foi lançado em 2020 pela Equatorial Energia Pará e visa promover trabalhos de cunho filantrópico, com doações, troca de lâmpadas, troca de equipamentos eletrônicos já desgastados e que consomem muita energia por equipamentos mais econômicos e com selo do PROCEL, além de revitalização de instalações elétricas internas e aplicação de placas de energia fotovoltaica.