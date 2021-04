Nove pessoas são indiciadas por maus-tratos contra crianças durante ritual religioso em Bragança

Após 15 dias de investigação, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apura o caso de um ritual religioso realizado por uma família, na zona rural do município de Bragança. A conclusão do procedimento resultou no indiciamento de nove pessoas pelo crime de maus-tratos praticado contra cinco crianças. Todos os acusados irão responder em liberdade.

As investigações iniciaram após denúncias de moradores da área, que relataram que um ritual religioso envolvendo crianças estava ocorrendo na comunidade de Vila do Treme, zona rural do município. A PC e o Conselho Tutelar estiveram no local, onde localizaram um grupo de pessoas da mesma família praticando o ritual. Três crianças foram encaminhadas para um abrigo.

Durante o trabalho investigativo, foram realizadas diligências na área, colhidos depoimentos de 27 pessoas, dentre vítimas, testemunhas e suspeitos, além de análises das imagens gravadas no local dos fatos e encaminhamento das crianças para perícia médica legal.

Para a delegada Luciana Tunes, que presidiu o procedimento policial, a finalização das investigações foi de grande importância para o esclarecimento dos fatos e uma resposta a sociedade, pois envolve a liberdade religiosa de uma família e direitos das crianças envolvidas.

“O caso chocou a comunidade local, gerando repercussão nacional, devido à peculiaridade em que os fatos ocorreram. É importante que as pessoas entendam que a liberdade religiosa é defendida constitucionalmente, contudo, não se pode privar crianças de cuidados indispensáveis ao seu saudável desenvolvimento”, explicou a delegada Luciana.

Os indiciados vão responder em liberdade pelo crime de maus-tratos previsto no Art. 136 do Código Penal, que consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

O caso

No dia 16 de abril, três crianças de uma mesma família foram resgatadas durante um suposto ritual religioso cristão, onde as vítimas eram “crucificadas” para “acabar com a pandemia”. O caso aconteceu na comunidade de Vila do Treme, na zona rural de Bragança.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar estiveram no local. A conselheira Rosa Quemel, que recebeu a denúncia de um morador da comunidade, disse que as equipes viveram momentos de tensão no local, já que houve bastante resistência da família e os moradores estavam revoltados.

“Segundo eles, uma aparição de Nossa Senhora teria dito que eles precisavam desses sacrifícios físicos. Verificamos um trauma físico cruel, maus tratos. Nunca tinha visto nada como isso na minha vida”, afirmou Quemel.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações da PCPA)