“Novembrinho Azul”: cuidando da saúde dos meninos e famílias

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) irá realizar ações voltadas para a campanha Novembro Azul e Novembrinho Azul. Serão realizadas oficinas, palestras e webconferências com informações sobre os temas previstos para o Novembrinho Azul.

A programação do Novembro e Novembrinho Azul da Sespa começa com um seminário de abertura no auditório na sede da Secretaria no dia 01 de novembro. A partir do dia 4, profissionais da Sespa estarão engajados em uma série de atividades, como ações educativas em canteiros de obras; oficinas nos Centros Regionais de Saúde; ações educativas e marcação de consultas nas atividades do TerPaz e das Usinas da Paz e o “Dia D” na Policlínica Metropolitana, em Belém. Estas ações contarão com oferta de serviços como testagens, avaliações, vacinação, encaminhamento para consultas, entre outros.

