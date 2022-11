Novembro azul: ação de saúde na Semed alerta sobre os cuidados com a saúde do homem

O auditório da Secretaria Municipal de Educação – Semed, em Santarém, no Oeste do Pará, se transformou em um grande consultório médico. Isso porque, ontem, sexta-feira, 25, uma ação de saúde realizada pela Semed, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa e Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Adulto (LAESA), teve como objetivo conscientizar servidores e colaboradores sobre a importância de se prevenir principalmente contra o câncer próstata. A programação, que faz parte do Novembro Azul, também contou com verificação de pressão arterial e testes para outras doenças como: sífilis, HIV e hepatites B e C.



Antes dos exames de sangue, profissionais da área da saúde foram convidados para falar sobre temas relacionados à prevenção. A profissional de educação física Cleiciane de Melo, por exemplo, abordou sobre a importância da atividade física como fator de prevenção.



“O homem precisa se cuidar e conhecer seu corpo. Ele precisa saber o que é seu assoalho pélvico, identificar e fortalecer essa musculatura, porque com o passar da idade nós vamos perdendo massa muscular, daí a importância de manter os músculos fortalecidos, por isso que falo sobre a musculatura do assoalho pélvico, pois é ela a responsável pela sustentação de alguns órgãos como a bexiga, por exemplo, e por toda a parte do canal da uretra e a própria próstata é um desses músculos que precisa ser trabalhado”, destacou.



A enfermeira Rosa tratou sobre os cuidados necessários à saúde do homem. Para ela, quando se trata de saúde é de suma importância parar um pouquinho e dar atenção ao autocuidado.

“O Novembro Azul é um alerta, principalmente para os homens darem essa paradinha e se cuidarem, daí a importância da Semed tá promovendo esse momento, é a partir da prevenção, do cuidado, do amor próprio e dessas ações, desses momentos que os homens já estão tendo mais um pouquinho de consciência sobre a importância de cuidar da saúde”, disse a enfermeira.



A enfermeira Tayanne Matos, responsável pelo setor de testagem da Semsa, considera de suma importância as orientações do Novembro Azul em relação ao câncer de próstata, porém ela lembra que a oferta desses serviços, dos exames, ocorrem durante todo o ano em todas as unidades de saúde.



“A gente aproveita para agradecer o convite e destacar a importância dessas orientações aos homens e a oferta desses serviços in loco, ou seja, no local de trabalho deles. Aqui serão ofertados serviços de testagens pra HIV, sífilis, hepatite C e hepatite B, além de triagem, avaliação de idade, fatores de risco. Se necessário, alguns casos poderão ser encaminhados para a estação azul 5 a ser realizada no próximo dia 30 nas UBSs de Aparecida e Caranazal onde serão realizados testes rápidos de PSA e tipagem sanguínea. Em caso de alteração no exame, o paciente será encaminhado ao médico e, posteriormente, ao especialista”, esclareceu Tayanne.



A Secretária de Educação agradeceu aos profissionais presentes e ressaltou a importância da prevenção à saúde.



“A exemplo do Outubro Rosa quando também fizemos esse momento de reflexão com as mulheres agora é a vez dos homens com o Novembro Azul. Cada um aqui faz parte desse processo de construção de uma boa educação é para isso precisamos estar com a saúde em dia. Agradeço aos profissionais da saúde pela parceria e vamos nos cuidar”, disse a titular da educação.

CÂNCER DE PRÓSTATA

As células são as menores partes do corpo humano. Durante toda a vida, as células se multiplicam, substituindo as mais antigas por novas. Mas, em alguns casos, pode acontecer um crescimento descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos ou câncer

O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto.



Quais fatores podem aumentar o risco de ter câncer de próstata?

Idade O risco aumenta com o avançar da idade. No Brasil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos.



História de câncer na família Homens cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos.



Sobrepeso e obesidade Estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal elevado.



Imagens: Ascom/PMS