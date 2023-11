Novembro Azul: na abertura da campanha, UBS Maicá oferece diversos serviços voltados à saúde do homem santareno

A abertura da campanha Novembro Azul foi marcada pela presença calorosa do público masculino, com a participação de cerca de 100 homens em busca de atendimentos de saúde, bem-estar e conhecimento. O evento ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Maicá, na manhã desta sexta-feira, 10. Durante a ocasião, foram oferecidos diversos serviços, como aferição da pressão arterial, verificação de glicemia, educação em saúde, consultas médicas especializadas, testes rápidos de IST’s, avaliação odontológica, anamnese clínica para tratamento do tabagismo e participação da equipe do CICATRICLINIC dos alunos de psicologia, além de vacinação.

Este ano, a campanha tem como tema Cuidar da saúde também é coisa de homem e é desenvolvida pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O objetivo é conscientizar os homens sobre a importância do autocuidado e a prevenção do câncer de próstata, que é a segunda causa de óbito no público masculino no Brasil, principalmente após os 45 anos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ao longo do mês, uma ampla gama de serviços será oferecida em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir de atendimentos por demanda espontânea.

A cerimônia de abertura contou com a presença ilustre da secretária municipal de Saúde, Irlaine Figueira, do secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, da referência técnica em saúde do Homem, Tayanne Matos, da gerente da UBS Maicá, Ivana Pimentel, do representante do Conselho Municipal de Saúde, Edmilson Ciriaco, do representante da OAB, Edmilson Medeiros, e agentes de saúde e membros da comunidade em busca de atendimento.

O secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, incentivou os homens a superar o preconceito e compartilhou sua própria experiência de manter consultas médicas regulares.

“Nós, homens, precisamos vencer o preconceito e buscar ajuda médica. Independentemente da idade, temos que realizar exames médicos regulares, pois precisamos zelar pelo que temos de mais precioso: a nossa vida. Eu sempre faço acompanhamento regular e, com isso, pude tratar o câncer nas fases iniciais, obtendo um tratamento eficaz. Por isso, vos digo, não tenham medo e se cuidem”.

A titular da Semsa, Irlaine Figueira, expressou sua alegria ao ver a UBS repleta de homens buscando atendimento na abertura da campanha.

“Ao chegar aqui e ver esta UBS repleta de homens em busca de cuidado, minha alegria é imensa. Essa campanha foi especialmente elaborada para vocês, e é maravilhoso que possam participar deste momento conosco. Aproveitem todos os serviços que estamos oferecendo e continuem buscando ajuda médica. O Novembro Azul foi concebido exatamente para isso”.

O senhor Pedro Lopes, de 65 anos e residente no bairro do Maicá, enfrentou o câncer de próstata após descobri-lo durante uma ação relacionada à campanha do Novembro Azul em 2019. Inicialmente, ele resistiu ao exame do toque, mas suas dores o levaram a buscar ajuda. Agora, com o tratamento iniciado, vive com melhor qualidade. Superou o preconceito do exame, enfatizando sua simplicidade.

“Quando a médica falou que eu tinha que fazer o exame do toque com o doutor, eu resisti, rasguei o encaminhamento e não quis fazer. Mas as dores foram ficando piores, então tive que procurar ajuda, mesmo que contra a vontade. Agora vejo que isso tudo é besteira, é só preconceito. O exame é muito simples; não foi nada demais e não mexe com nossa masculinidade. Hoje, minha vida está normal. Após a cirurgia, estou seguindo o tratamento certinho, fazendo os acompanhamentos aqui na unidade e estou bem”.

Imagens: Agência Santarém