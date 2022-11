“Novembro Azul” orienta sobre o pré-natal masculino entre os cuidados com a saúde do homem

Conscientizar sobre a prevenção e a promoção dos cuidados integrais com a saúde do homem é um dos principais focos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) com a campanha “Novembro Azul” deste ano.

A iniciativa visa reforça pontos como o chamado “pré-natal masculino”, que é uma bateria de exames de sangue essenciais para verificar a possibilidade do surgimento de doenças e complicações, transmitidas do pai para a mãe e, consequentemente, para o bebê, como doenças sexualmente transmissíveis e virais por via aérea.

“O pré-natal do parceiro é uma estratégia para aumentar o ingresso dos homens aos serviços de saúde, além de ofertar exames de rotina e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), consultas médicas e odontológicas. Na campanha do ‘Novembro Azul’, promovemos ações educativas no TerPaz e em órgãos públicos e privados. Além de abordarmos os principais tipos de câncer masculinos (próstata e pênis), focamos na importância dos exames preventivos de rotina, alimentação saudável, atividades físicas e outros hábitos importantes à saúde”, pontua o coordenador de Saúde do Homem da Sespa, Diego Cutrim.

Câncer de próstata – Neste “Novembro Azul”, o coordenador de Urologia do Hospital Abelardo Santos (HRAS), Bernardo Nasser Sefer, chama a atenção também sobre a prevenção do câncer de próstata, segundo tipo mais comum entre os homens.

“De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, os exames de rastreio, incluindo inicialmente PSA e toque retal, devem iniciar a partir dos 50 anos, exceto em pacientes da raça negra e parentes de 1 grau de pacientes com câncer de próstata que devem iniciar aos 45 anos. Sintomas relacionados a dificuldades urinária e sangue na urina devem chamar a atenção para realização mais precoce dos exames. Previna-se e realize seus exames anualmente durante consulta com seu urologista de confiança”, orienta.

A descoberta de um problema na próstata foi o que levou Carlos Augusto Rodrigues, de 61 anos, a buscar acompanhamento médico. “Eu não tinha o hábito de me cuidar. Após o aparecimento de uma complicação na próstata, ano passado, comecei a fazer um tratamento diário. Hoje, faço todos os exames sem falta. Acredito que o homem, por ter vergonha, demora mais para procurar uma ajuda médica. E isso não pode acontecer. Por isso, essa campanha deve ser divulgada cada vez mais. Incentivar o homem a deixar o preconceito de lado e fazer os exames é muito importante”, reforça.

“Novembro Azul” – A iniciativa internacional teve origem na Austrália no ano de 2003 e foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 2008. O “Novembro Azul” tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é no dia 17 de novembro.

