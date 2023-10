Novembro Azul: Sespa lança campanha com slogan que valoriza o cuidado masculino

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) dá início à campanha do “Novembro Azul”, slogan “Sou do time de quem se cuida, pratique hábitos saudáveis”, dedicada à conscientização sobre a prevenção e promoção de cuidados com a saúde do homem.

A programação da Sespa irá iniciar com um seminário de Abertura no dia 01 de novembro no auditório da Secretaria, das 14h às 17h, abordando diversos aspectos da saúde do homem, incluindo o fluxo de atendimento no Estado, palestra sobre oncologia e prevenção, entre outros aspectos.

Programação Novembro Azul da Sespa:

01/11: Solenidade de abertura da campanha “Novembro Azul”, no auditório da Sespa, em Belém, de 14 às 17 horas.

04/11: Novembro Azul na Praça Batista Campos

05/11: Ação no TerPaz

06/11: Dia D do Novembro Azul na Policlínica Metropolitana

07/11: Abertura do Novembro Azul em Marituba

09/11: Palestra em canteiro de obras da Quanta Engenharia

10/11: Ação de saúde na Usina da Paz

11/11: Ação no TerPaz

12/11: Novembro Azul na Praça da República

14/11: Novembro Azul no Hospital Galileu com ação educativa e oferta de serviços

17/11: Ação de saúde na Usina da Paz

18/11: Novembro Azul na Praça Matriz de Marituba

19/11: Dia Internacional do Homem na Praça da República

20/11 a 24/11: Novembro Azul em Santarém e comunidade quilombola

24/11: Ação de saúde na Usina da Paz

25/11: Ação no TerPaz

26/11: Caminhada do Novembro Azul no Parque do Utinga

27/11 a 30/11: Novembro Azul em Breves

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.Pará