Novembro registra alta no preço dos frutos vendido em Belém, aponta o Dieese/PA

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou, anteontem, sexta-feira, 16, o novo balanço com a trajetória de preços das frutas consumidas pelos paraenses e comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém no mês passado (Novembro), no ano (Janeiro-Novembro/2022) e também nos últimos 12 meses (Nov/2021-Nov/2022). Segundo as análises do órgão, no mês passado, a maioria das frutas pesquisadas voltou apresentar aumentos de preços.



Nos balanços comparativos de preços deste ano (Janeiro-Novembro/2022) e dos últimos 12 meses (Novembro/2021-Novembro/2022), a maioria das frutas pesquisadas também apresentou aumentos de preços e em alguns casos bem acima da inflação estimada para os mesmos períodos.



As pesquisas semanais feitas pelo Dieese/PA mostram que a maioria das frutas, comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém, apresentou aumentos de preços no mês passado (Novembro/2022) em relação ao mês de Outubro/2022, com destaque para a alta expressiva verificada no quilo do mamão com 20,18%, seguido da goiaba vermelha, quilo com alta de 7,77%; Tangerina, 5,51%; Limão, 4,48%; Acerola, 3,54%; Melancia, 3,51%; Abacate, 0,96%; Laranja pera, 0,76%; Abacaxi, unidade com alta de 0,50%; Banana prata, quilo com alta de 0,16% e do Maracujá, com alta de 0,10%. Também no mês passado (Novembro/2022), poucas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para o quilo da Manga rosa, com queda de 20,41%; seguida do Melão amarelo, com queda de 4,44%.

NESTE ANO

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no Balanço comparativo de preços deste (Janeiro-Outubro/2022), a maioria das frutas estão mais caras e, em alguns casos, com reajustes acima da inflação calculada em 5,21% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Segundo as pesquisas, neste ano, os maiores aumentos foram verificados nos preços do Mamão, quilo com alta acumulada de 102,78%; Limão, 85,10%; Laranja pera, 77,52%; Melancia, 56,97%; Melão Amarelo, 54,52%; Maracujá, 50,83%; Acerola, 49,92%; Tangerina, 30,61%; Banana prata, 21,17% e da Manga rosa, com alta de 12,43%.



Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, também neste ano (Janeiro-Novembro/2022), algumas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para o Abacate, quilo com queda de 25,79%, seguido da Goiaba vermelha, com queda de 6,39% e do Abacaxi, unidade com queda de 2,21%.

EM 12 MESES

As análises do Dieese/PA mostram ainda que, no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Novembro/2021-Novembro/2022), a grande maioria das frutas pesquisadas também apresentou aumentos de preços, e em vários casos com percentuais acima da inflação calculada em torno de 5,97% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No período analisado (Novembro/2021-Novembro/2022), as maiores altas foram verificadas nos preços do Mamão, quilo com alta de 109,05%; seguido do Limão, alta de 75,00%; Melão Amarelo, alta de 68,90%; Melancia, alta de 60,92%; Maracujá, alta de 51,51%; Acerola, alta de 49,85%; Laranja pera, alta de 47,77%; Tangerina, alta 26,39%, Banana prata, alta de 25,81%; Manga rosa, alta de 12,56%; Goiaba vermelha, alta de 2,20% e do Abacate, de 0,24%. Na outra ponta, o Abacaxi unidade apresentou recuo de preço de 5,00% no período analisado.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar