Novo álbum de Rafild Monteiro chega ao público neste domingo, 10

Cantor e compositor paraense, Rafild Monteiro, lança seu novo álbum de músicas chamado “As mais pedidas com Rafild Monteiro”, que conta com as músicas que o cantor mais recebe como pedidos nas suas apresentações, assim como também traz neste novo produto, uma música de sua autoria, chamada de “Á procura de um lugar”, ao ritmo de MPB que vai conquistar o coração das pessoas amantes do estilo.

“Esse lançamento é uma compilação de eventos importantes na minha vida, desde as músicas que eu canto com o meu público, e que eles me pedem com uma grande frequência as mesmas canções, assim como tem um sentido enorme pra mim, que escolhi a minha terra natal pra lançar esse novo produto”, explica o cantor acerca do seu lançamento.

O lançamento do novo álbum do cantor está previsto para ser lançado no dia 10 de abril, na sua cidade de origem, Vigia de Nazaré, em um município chamado Vila de Porto Salvo, local que tem grandes significados para a vida pessoal e profissional do cantor. “Se é um presente pra minha carreira e pro meu público, ele precisava ser lançado aqui, ao lado deles e com eles, por isso fiz essa escolha”, ressalta.

Seu repertório é conhecido pelo público por ser bastante eclético, passeando desde as músicas oriundas do conhecimento popular até as músicas de sucesso que tocam na televisão e que circulam de forma viral pela internet. Como estilos musicais que dão identidade a Rafild Monteiro em si, estão a música Pop, MPB e MPP.

“Os meus estilos do coração são sem dúvida o Pop, a MPB e a MPP, são estilos que cresci ouvindo com os meus pais desde muito pequeno então é o que realmente toca a minha alma artística, mas eu toco e canto de tudo, a música me diverte e me completa nas suas mais diferentes formas e estilos, mas eu confesso que tenho uma queda a mais por esses ritmos que mencionei anteriormente”, revela o cantor sobre suas paixões musicais.

Ao somar quase duas décadas de sucesso na cena musical de Belém, Rafild já possui músicas autorais lançadas e que inclusive, fazem um grande sucesso entre as pessoas que o acompanham pelos seus shows. Atualmente o músico está focado em produzir cada vez mais conteúdos autorais para levar às pessoas novidades e atualizações sobre a sua carreira.

“Com esse meu novo trabalho, eu só tenho a agradecer pelo carinho das pessoas ao me incentivarem a seguir sempre neste caminho que eu amo que é a música. Estou focado em produzir cada vez mais produtos com a minha assinatura, podem aproveitar esse álbum novo por que já já vem mais novidades pra vocês”, comenta o músico ao revelar que prepara novidades.