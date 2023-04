Novo bispo auxiliar de Belém é ordenado na Catedral da Sé

Monsenhor Paulo Andreolli, agora, é bispo diocesano auxiliar de Belém. Ele foi ordenado na manhã de ontem na Catedral Metropolitana da Sé por Dom Alberto Taveira Corrêa diante de todos os bispos prelados no Estado do Pará, o clero e uma multidão de fiéis que compareceram para assistir a luxuosa cerimônia.



O novo bispo auxiliar trabalhará na Arquidiocese de Belém ao lado de Dom Alberto e Dom Antônio de Assis.



Missionário xaveriano, o então padre Paulo Andreolli nasceu em 16 de dezembro de 1972 na cidade italiana de Noventa Vicentina, sendo ordenado sacerdote em 17 de setembro de 2000.

Ao vir para o Brasil, o missionário Andreolli passou por São Félix do Xingu e Tucuruí, sendo transferido para servir na Paróquia de São Francisco Xavier, no bairro do Marco, em Belém, como vigário paroquial e promotor vocacional dos xaverianos em Belém.



Para surpresa e agrado geral, Andreolli foi nomeado bispo auxiliar de Belém pelo Papa Francisco no dia 1° de fevereiro deste ano.



Na celebração de ontem, Andreolli te e como co-ordenantes os bispos convidados Dom Bernardo Johannes Bahlmann, da Diocese de Óbidos, e Dom Adolfo Zon Pereira, da Diocese de Alto Solimões, no Pará e Amazonas, respectivamente.



Nomeado bispo titular, Dom Paulo Andreolli é o oitavo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Imagem: CNBB