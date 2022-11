Novo Bolsa Família pode reduzir o número de beneficiários

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai rebatizar o programa Auxílio Brasil para o antigo nome: Bolsa Família. Além desta mudança, o novo governo também voltará a exigir condicionalidades para que os beneficiários continuem recebendo o benefício.

Sendo assim, muitas famílias poderão perder o valor mensal de R$ 600, após a realização do chamado “pente fino” que irá reduzir a quantidade de contemplados.

Em entrevista ao UOL, Tereza Campello, coordenadora do grupo de assistência social do governo de transição, confirmou o interesse do governo Lula de reduzir os beneficiários.

Segundo ela, as condicionalidades serão retomadas imediatamente. Outro ponto comentado por ela será a redução do valor para quem mora sozinho.

– Hoje um homem que mora sozinho e uma mãe com duas crianças com menos de três anos de idade ganham a mesma coisa, R$ 600. Um ganha R$ 600 per capita e outro R$ 200 per capita. Precisamos retomar esse desenho [do Bolsa Família], garantir mais equidade. Agora, isso não pode ser feito de sopetão – disse Campello que foi ministra do governo de Dilma Rousseff.

Fonte: Pleno News/Foto: Governo Federal