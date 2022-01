Motorista que atropelou e matou motociclista na BR-230 estava bêbado e não possui CNH

A combinação de bebida alcoólica e volante causou uma tragédia, na Rodovia Transamazônica (BR-230), no final da manhã do domingo (23), por volta de 11h, próximo à Vila São José, onde o motorista da caminhonete Ford Ranger, cor preta, Mateus Henrique Feitosa da Silva, atropelou e matou o piloto da moto, identificado como Eldes Carvalho da Silva, 35 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acusou a ingestão de bebida alcoólica, com 0,93 mg/l, na corrente sanguínea. Como agravante, o indivíduo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e matou o rapaz com a cara de cheia de cachaça, no Núcleo Cidade Nova.

De acordo com testemunhas, Mateus Feitosa vinha em “ziguezague” pela BR-230, sentido a cidade de Itupiranga, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, atropelou e matou o condutor da moto. Não houve tempo para se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois Eldes Carvalho morreu no local do acidente, em frente à empresa Nossa Água.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana de Marabá, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, agravado por embriaguez alcoólica. O suspeito deverá passar por uma audiência de custódia, nesta segunda-feira (24), onde o juiz vai decidir se ele ficará preso ou se vai responder ao processo em liberdade.

Fonte: Portal Debate Carajás