Novo Caso Da Variante Delta Em Santarém

Santarém apresenta caso da variante Delta da covid-19, o paciente é uma mulher e ela já se encontra em isolamento domiciliar, esse é o segundo caso da suspeita da variante no Estado do Pará.

Segundo informações da Sespa a mulher que já tinha apresentado positivo para a Covid-19, ao se consultar por uma unidade de saúde particular, onde mesmo com a suspeita da variante delta, recebeu alta, mas que segue em isolamento domiciliar e está sendo acompanhada pelo Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde(Semsa).

A variante Delta que é muito mais agressiva e mais rápida na sua contaminação, surgiu no mês de Abril na Índia, foram cerca de 4,5 mil mortes apresentadas no país gerando um verdadeiro caos no sistema de saúde.

Foto: Guia Do Estudante