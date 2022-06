Novo consultório móvel  do programa Prefeitura em Movimento está no bairro do Jaderlândia durante essa semana

Durante toda essa semana, o novo Consultório Móvel do programa “Prefeitura em Movimento” estará no bairro do Jaderlândia, ofertando consultas de oftalmologia, clinico geral, cardiologia, ortopedia, exames de ultrassonografia, consultas odontológicas e vacinação contra a Covid-19, sarampo, influenza e HPV.

Os serviços são oferecidos no horário de 8h ás 12h, em frente a Escola Municipal São Paulo, localizada na rua B, entre as ruas A e C, no conjunto Jaderlândia II.

O programa do consultório móvel foi inaugurado no último sábado (11) pelo Prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos que contou com a presença da comunidade do Jaderlândia I e II, loteamento Francisquinho e Nova República que já foram atendidos no primeiro dia de ação.

Confira o calendário do Consultório Móvel desta semana:

Dia 14/06 (Terça-feira):

– Consultas de Clínico Geral.

– Vacinação: Influenza, Sarampo, Covid-19 e HPV.

Dia 15/06 (Quarta-feira):

– Exames de Ultrassonografia.

– Consultas Odontológicas.

– Vacinação: Influenza, Sarampo, Covid-19 e HPV.

Dia 17/06 (Sexta-feira):

– Consultas Oftalmológicas.

– Consultas Odontológicas.

– Vacinação: Influenza, Sarampo, Covid-19 e HPV.

Dia 18/06 (Sábado):

– Consulta de Cardiologia.

– Consulta de Ortopedia.

Vacinação: Influenza, Sarampo, Covid-19 e HPV.

Foto: Reprodução Rede Social