Novo coração de Faustão saiu de estádio em Santos; clube auxiliou

O coração que Fausto Silva recebeu por meio de transplante neste domingo (27) partiu da cidade de Santos (SP). O órgão foi transportado do estádio Ulrico do Mursa até o Hospital Albert Einstein, onde o apresentador está internado, na capital paulista.

A cirurgia começou no início da tarde deste domingo e durou cerca de duas horas e meia. A Portuguesa Santista foi acionada pela Polícia Civil na parte da manhã para autorizar o pouso no gramado do estádio. A informação foi confirmada por Sergio Schillit, presidente do clube.

– A solicitação nesses casos é feita pela Polícia Civil. Coube ao clube apenas autorizar o pouso, como já autorizamos em outras situações. Muitas vezes não nos é passada a informação sobre quem receberá o órgão. O importante é salvar as vidas. Estamos à disposição – disse ao Metrópoles.

Schillit enfatizou a relevância de Faustão, mas garantiu que outras pessoas já foram beneficiadas.

– Já tiveram outras ocasiões em que [o auxílio] foi solicitado, e a Portuguesa sempre está com as portas abertas. O Faustão é uma pessoa bem relevante, mas já atendemos outras pessoas que sequer conhecemos. O importante é salvar as vidas – declarou o presidente.

O apresentador ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Ainda na madrugada de domingo, a Central ofereceu um coração à equipe transplantadora de Fausto, que aceitou a oferta do órgão após avaliação de compatibilidade.

Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados; Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.

Fonte: Pleno News/Foto: Renato Pizzutto/Band