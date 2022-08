Novo diretor da Anvisa toma posse nesta sexta-feira

O novo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Daniel Meirelles Fernandes Pereira, tomou posse nesta sexta-feira (12).

Até ontem (11), Fernandes Pereira ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde. O mandato no cargo de diretor da Anvisa tem duração prevista até 24 de julho de 2027.

Pereira passa a ocupar a vaga deixada pela ex-diretora Cristiane Rose Jourdan Gomes. A Anvisa é dirigida por uma diretoria colegiada composta por cinco integrantes.

Por lei, os mandatos na agência reguladora têm duração de cinco anos. Os diretores da Anvisa são escolhidos mediante indicação do Presidente da República e passam por sabatina na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado e aprovação no plenário.

Edição: Denise Griesinger

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil