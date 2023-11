Novo dobrável da Samsung pode ser mais barato que Galaxy A54

A Samsung deve apresentar um celular dobrável mais acessível em 2024 para manter sua larga vantagem na categoria, e rumores recentes apontam qual deve ser o nível de preços cobrado por ele. Espera-se que o modelo seja vendido por algo próximo aos intermediários da marca, como o Galaxy A54 .

Para isso, ele viria com um preço oficial dentro de uma faixa entre US$ 400 e US$ 500 — portanto, algo entre R$ 2.000 e R$ 2.500 em conversão direta. Como referência, o Galaxy A54 custa US$ 449 (~R$ 2.216) nos Estados Unidos.

Samsung has set the price target for the mid-range foldable at $400 to $500. This is a very aggressive goal. https://t.co/7tEZONw0Jw

Caso a informação seja confirmada, seria um grande corte em relação aos dobráveis que a empresa já oferece atualmente. Para efeito de comparação, o Galaxy Z Flip 5 tem preço inicial próximo a US$ 1.000 (~R$ 4.935) , enquanto o Galaxy Z Fold 5 fica mais próximo dos US$ 1.800 (~R$ 8.882).

No Brasil, os aparelhos são vendidos na loja oficial da Samsung por R$ 7.999 e R$ 13.799, respectivamente.

O novo celular dobrável da Samsung também deve ser mais barato que rivais de outras marcas, como o Motorola Razr 40 que fica na faixa dos US$ 700 (~R$ 3.454) . Por aqui, seu preço oficial é de R$ 3.999.

Até o momento, não foram divulgados detalhes técnicos do novo celular dobrável, mas rumores anteriores indicaram que ele deve fazer parte de uma nova linha Galaxy Z FE.

A série FE da Samsung foi atualizada recentemente com o Galaxy S23 FE , que trouxe características premium e preço relativamente acessível. O produto passou recentemente pela análise do Canaltech , em que suas câmeras foram apontadas entre os principais atributos do celular.

A data de apresentação do celular também não é conhecida, mas é possível que ele chegue apenas depois do Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 . Por isso, ele seria anunciado por volta do terceiro trimestre de 2024, cerca de um ano depois dos dobráveis atuais da Samsung .

Fonte: IG/Foto: Vinícius Moschen