Novo episódio de Loki fica entre os assuntos mais comentados da web

A série produzida pelo Disney+ já foi mencionada quase 700 mil vezes no Twitter

A série Loki, do Disney Plus, está entre os principais assuntos do Twitter nesta quarta-feira (30/6), data de lançamento do novo episódio. O sucesso vem desde o lançamento do seriado: entre o dia 9 de junho e hoje, a plataforma registrou quase 700 mil tuítes sobre o tema no Brasil.

A hashtag #Loki , que habilita um emoji especial do personagem , foi mencionada quase 450 mil vezes neste período no país.

O quarto episódio de Loki, no Disney+, fez várias referências ao universo Marvel, como vampiros, Asgard e muito mais. Caminhando para a reta final, a série terá, além deste, mais dois outros episódios.

Fonte: Metropoles