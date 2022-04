Novo espaço de lazer vai ser oferecido ao Bairro de Águas Lindas pela Prefeitura de Ananindeua

A prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), fará a reforma e modernização da praça principal do bairro de Águas Lindas. As obras que já estão acontecendo desde 2021 contará com uma pista que será chamada de Boulevard, toda pintada, ilustrando uma tecla de piano.

Já foi construído um arco que será todo em LED. A praça contará ainda com pista de caminhada, a quadra poliesportiva agora conta com a cobertura, além da quadra vôlei de areia, o central hoje conta com acessibilidade para Pessoas Necessidades Especiais (PNEs), e terá iluminação em LED, em todo o entorno do palco. A praça ganhou novos quiosques para venda de comidas típicas e demais produtos.

No espaço será construído também um espaço multiuso com pinturas de notas musicais e instalados bancos, lixeiras, paisagismo, além de banheiros masculino, feminino e para PNE. O playground será construído com piso emborrachado e os brinquedos tradicionais serão substituídos por uma torre vertical de play, onde as crianças entrarão no espaço escalando e será toda protegida por redes de proteção. Além disso a área de jogos terá mesas espalhadas e uma pintura no chão para que as crianças, jovens e adultos possam jogar xadrez, dama e dominó.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ascom Ananindeua

Foto: Leonardo Santana