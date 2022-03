Novo feed do Instagram em ordem cronológica: veja como ativar

Nesta quarta-feira (23) o Instagram cumpriu uma promessa feita ainda em 2021. O feed voltou a ser exibido como era antigamente, em ordem cronológica. Desde janeiro, o novo feed do Instagram vinha sendo testado e distribuído gradativamente. Os usuários agora têm a chance de visualizar o recurso de duas formas diferentes, seja por “favoritos” ou “seguindo”. No entanto, é preciso habilitar a mudança para ver o feed atualizado.

Feed do Instagram volta a ser como antigamente

O do Instagram mostrava, recentemente, as publicações tomando por base o perfil de cada usuário. Ou seja, o feed não era exibido por ordem de postagem conforme a data. Antigamente, a linha do tempo era formatada por ordem cronológica. As postagens mais recentes apareciam em primeiro lugar.

Então, os criadores de conteúdo que estavam apenas preocupados com a relevância, agora devem se reorganizar. Afinal, as publicações presentes no feed representam uma ferramenta bastante eficiente de engajamento. Para continuar a dar relevância aos conteúdos é preciso estar de acordo com as regras. O algoritmo de qualquer app ou rede social geralmente sofre atualizações e alterações ao longo do tempo. No caso de apps relevantes como o Instagram, essa prática é ainda mais comum.

A maneira como o feed funcionava até hoje estava presente desde 2016. Contudo, os usuários faziam reclamações constantemente sobre a forma como o algoritmo trabalha. Tendo isso como base, o retorno da ordem cronológica deve agradar os usuários. Isso também fará com que as pessoas fiquem mais atentas para não deixar as novidades passarem.

Como habilitar o novo feed do Instagram?

Para voltar a ver as postagens por ordem cronológica, faça o seguinte:

1 – Vá para a página inicial do Instagram e toque no logo da marca que está no canto superior esquerdo da tela do celular;

2 – Escolha entre uma das três opções: “página inicial”, “seguindo” ou “favoritos”.

A primeira opção mantém o feed como é hoje, seguindo as métricas do Instagram. Enquanto a opção seguindo serve para que você possa ver o feed apenas com postagens dos perfis que segue e em ordem cronológica. Por fim, a opção “favoritos” só exibe as publicações dos favoritados também em ordem cronológica.

Foto: reprodução

Fonte: GABRIELA STAHLER /editalconcursosbrasil