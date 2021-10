Novo ginásio poliesportivo e dojô será entregue nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (15), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), irá realizar a entrega de dois novos espaços revitalizados no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no horário das 10h da manhã.

O ginásio poliesportivo e o novo dojô serão usados para demandas de formação dos atuais e dos futuros profissionais da segurança pública do Estado, visando melhorar o serviço prestado para a sociedade.

É esperado na cerimônia de inauguração, a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, do secretário de Estado de Segurança Pública, Ualame Machado, e de representantes dos órgãos de segurança, e demais autoridades.

Foto: Ag.Pará