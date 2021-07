Novo goleiro do Paysandu é apresentado e fala sobre concorrência: ‘Vamos nos ajudar’

Elias Curzel participou da primeira atividade pelo alviceleste nesta terça-feira

O goleiro Elias Curzel foi apresentado pelo Paysandu. O jogador participou do treinamento desta terça-feira e falou sobre como é a concorrência no clube, que conta com Victor Souza, arqueiro titular, e Paulo Ricardo, que vinha sendo o segundo da posição.

A gente tem a nossa igreja, assim que a gente costuma falar. Eu tive a honra de conversar com o Victor Souza antes de vir para cá. Conheço um pouco do Paulo, excelente goleiro, criado aqui no Paysandu, e vamos nos ajudar no dia a dia. Já me sinto em casa. Sei que é apenas o primeiro dia. Mas a receptividade me sentir em casa. Me sinto grato e honrado de fazer parte disso”, comentou.

Recepção dos jogadores do Paysandu ao novo goleiro (Vitor Castelo)

Elias estava no Azuriz-PR, disputando o Campeonato Paranaense, mas vem para o Paysandu com um bom currículo. Ele foi titular no Juventude-RS em 2016, jogando contra o Papão, e depois passou pelo Chapecoense, onda não teve tanta oportunidade.

Ano de 2016, atuando pelo Juventude, ficou marcado. Foi onde eu fui apresentado ao futebol. Onde eu, com 19 anos, conquistei um acesso para a Série B, chegamos a final do Gauchão, quartas de final da Copa do Brasil e minha ida para Chapecoense não tive sequência, mas atuei e aprendi muito, sendo grato pelo tempo que passei por lá”, comentou o goleiro que já enfrentou Messi, Iniesta e Suárez.

“Foi um misto de emoção. É um dia que vou levar para sempre tanto do lado pessoal como profissional. Foi uma conquista enorme fazer parte daquele jogo. Sou grato e foi um dia que ficou marcado na minha história”, comentou.

Se regularizado a tempo, Elias deve estar no banco de reservas da partida entre Paysandu e Ferroviário-CE, marcado para domingo (11), às 18 horas, na Curuzu, pela sétima rodada da Série C.