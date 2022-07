Novo golpe com vendas de motos em Tailândia, envolve nome do Demutran

Um novo suposto golpe, envolvendo vendas de motocicletas, tem feito vítimas nesta semana no município de Tailândia, nordeste do estado.

O caso foi denunciado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), após uma pessoa procurar a instituição nesta terça-feira (05) para iniciar a documentação da compra de um veículo.

José Niancor, diretor do departamento, explica que a instituição não pode realizar esse tipo de procedimento, pois não é responsável por essa área.

Ele ressalta ainda, que a função do departamento é fiscalizar a segurança do trânsito através da legislação.

Novo golpe

De acordo com informações, os golpistas utilizam grupos de venda do Facebook para anunciar a oferta do bem, e durante a negociação, eles pedem um adiantamento do valor por transferência PIX.

Uma das vítimas chegou a perder R$ 2 mil.