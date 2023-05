Novo Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas, terá mais de 150 leitos

O governador Helder Barbalho anunciou neste sábado (20) a abertura do processo de licitação para construção do novo Hospital Regional Público do Leste, no município de Paragominas, no sudeste paraense. O lançamento da licitação será na próxima segunda-feira (22). A obra vai beneficiar a população de Paragominas e dos municípios de Dom Eliseu, Ulianópolis, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Irituia, São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará. A obra será construída na área onde funcionava o Hotel Regente, no bairro Promissão I.

Helder Barbalho ressaltou que, além desses municípios, o Hospital beneficiará moradores dos municípios de Capitão Poço, Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e de outras localidades ao longo da BR-222. “Nós vamos descentralizar o atendimento dessa região, e com um detalhe: na hora que o hospital regional estiver pronto, o atual hospital regional vai passar a ser municipal. Esse é um acordo que eu tenho com o município, que é fortalecer a saúde e fazer com que Paragominas possa ter essa importante conquista na qualidade do atendimento em saúde”, afirmou o governador.

Capacidade duplicada – O Hospital Regional Público do Leste contará com 158 leitos, entre clínicos e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), dobrando a capacidade de atendimento na região, que atualmente dispõe de 70 leitos. “Não vamos precisar mandar o povo para Belém porque terá tudo aqui. Quando eu vier à Feira Agropecuária em Paragominas, já no mês de agosto, quero assinar o início da obra do Hospital Regional”, adiantou o governador.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a construção de mais um hospital na região é resultado de um governo eficiente. “Desde o início da gestão, o governador trabalha com investimentos na área da saúde, em educação e segurança. Esta será mais uma obra que vai melhorar o atendimento em toda a região e descentralizar. O objetivo é sempre servir à população que mais precisa, proporcionando maior conforto em seus atendimentos”, garantiu o secretário.

Texto: Tatiane Freitas – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará