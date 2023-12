Novo incidente no Boulevard Shopping: gerador superaquece e assusta clientes em Belém

Um gerador de uma loja do Boulevard Shopping, na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, área nobre de Belém, superaqueceu na noite de ontem, sexta-feira, 22, segundo informou uma testemunha, que preferiu não se identificar porque trabalha no local. A situação foi controlada e ninguém se feriu. Entretanto, o susto foi grande no logradouro que estava lotado de pessoas em busca das compras para as festas de Natal e Ano-Novo. Em nota, a assessoria de comunicação do espaço informou que “uma ocorrência com um gerador de uma loja resultou na liberação de fumaça no estacionamento”.

O comunicado também ressalta que a situação “foi rapidamente controlada, sem transtornos aos visitantes”.

O Bolevard Shopping tem um histórico de incidentes que passa, inclusive, por uma série de casos de suicídio, tanto que, hoje, o local é protegido, em suas naves centrais, por telas para evitar novos casos. Por conta dessas telas, não foi possível, neste ano, fazer a enorme e tradicional árvore de Natal, o que foi substituído por outros tipos de decoração para dar o clima do Natal.

Ainda segundo as informações, não houve necessidade de acionamento das autoridades para observar a situação.

Imagens: Reprodução