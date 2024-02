Novo laboratório capaz de realizar mais de 30 mil exames mensais dará celeridade aos diagnósticos no HMS e UPA

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas agora contam com um moderno laboratório equipado com capacidade para realizar mais de 30 mil exames laboratoriais por mês, o que dará mais celeridade nos diagnósticos. Equipado para atender a demanda de mais de mil exames diários em um regime de 24 horas, o laboratório está preparado para realizar uma ampla gama de mais de 240 tipos de exames. O local disponibiliza de um parque tecnológico, composto por um conjunto de equipamentos laboratoriais de Bioquímica (Humastar 200 e Humastar 600), Hematologia (Ruby), Gasômetro (Prime) e Coagulação (Sta Compact Max).

A lista de exames inclui Hemogramas, Imunologia, Microbiologia, Testes bioquímicos, Urinálise e Parasitologia, além de realização de testes rápidos para HIV, HCV, contribuindo para um diagnóstico rápido para conduta médica.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos do governo municipal para garantir o acesso ao serviço de saúde de qualidade, com atendimento humanizado e eficiente.

O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância do investimento na saúde, apontando que a iniciativa não só melhora o atendimento como também a rapidez e precisão no diagnóstico, essenciais para o bem-estar da população atendida pelo HMS e UPA.

“É muito importante toda essa estrutura de laboratório, porque sabemos que a nossa demanda é de urgência e emergência. Então, a gente precisa de rapidez e celeridade. Na hora em que o paciente é atendido, ele precisa esclarecer o diagnóstico. A agilidade nessa análise e resultado desse exame é importantíssima para a decisão do médico: se o paciente vai receber alta para casa, se vai passar por uma cirurgia, internar. Com isso, a gente ganha uma segurança para o atendimento. O próximo passo, com os mesmos equipamentos, é implantar na UPA 24 horas, reforçando a rapidez no atendimento”, destacou.

“A parceria com a Pro Analysis, responsável pela gestão do laboratório, fortalece nossa rede de saúde, trazendo mais eficiência e rapidez aos processos, o que é fundamental para salvar vidas e manter nossa população saudável”, enfatizou.

Imagens: Agência Santarém