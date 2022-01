Novo lateral do Remo, Paulo Henrique fala de suas expectativas para a temporada 2022

O laterial Paulo Henrique, 28 anos, foi o novo jogador do Clube do Remo contratado para a temporada 2022, apresentado à imprensa neste sábado, 08, para coletiva. Ele começou dizendo estar muito feliz em vestir uma camisa do peso do Leão Azul e que veio para somar.

Paulo Henrique sabe que o técnico Paulo Bonamigo prioriza e exige bastante ataque dos laterias e, por isso, disse estar disposto e atender o que o professor recomendar, se para avançar e atacar mais ou menos, conforme a situação de cada momento, de cada jogo. Deste modo, estará pronto para suprir a defesa ou o ataca com toda dedicação na lateral, ajudando o time ofensiva ou defensivamente.

Sobre as chuvas que dominam na fase do Campeonato Paraense, Paulo Henri8que salienta que se trata de uma época complicada e que Bonamigo exige bastante, com treinos intensivos. Os gramados alagados acabam por exigir mais esforço de cada atleta e, por isso, a intensidade dos treinos, mas que acredita estar todo o elenco preparado para enfrentar esses desafios.

Segundo o jogador, ele não estava parado, apesar de estar chegando neste momento ao Remo. Antes, estava se preparando pelo Concórdia, de Santa Catarina, jogou pelo Campeonato Catarinense e, assim, a torcida “pode esperar por um Paulo Henrique aguerrido, um Paulo Hernique dedicado, com muita entrega, porque vestir a camisa do Remo é vestir a camisa de um time onde raça e entrega não podem faltar”.

Ainda segundo o jogador, ele vai trabalhar para ser o titular da camisa 6. Ele sabe que o Remo estará trazendo outro laterial, posto que até o momento Paulo Henrique é o único da posição contratado, mas admite que cada um que chega tem de buscar seu espaço, especialmente quando se chega a um clube competitivo, de peso como é o caso do Leão Azul.

Entende Paulo Henrique que o atleta, independente da posição, deve fazer o que determina o técnico e que é preciso ter espírito de companheirismo, de equipe, respeitando aos novos que chegam e aos que já estão, mas cada um buscando dar o melhor de si, a fim de que, em cada jogo, o Remo possa faturar os três pontos para poder estar sempre no ponto mais alto do pódiu, a missão de cada um da equipe que se forma para a temporada.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo