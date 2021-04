Novo laudo: Henry sofreu lesões no rosto provocadas por unha

Um novo laudo do Instituto Médico Legal (IML) mostrou que o menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, sofreu lesões no nariz e embaixo do olho esquerdo provocadas por unha. O documento foi solicitado pelo delegado Edson Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) no Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal Metrópoles, o legista Leonardo Huber Tauil foi questionado se o corpo do garoto apresentava múltiplas lesões, em diferentes regiões do corpo, conforme consta no laudo de exame cadavérico.

– As lesões na região nasal e infra orbital esquerda assinaladas com número 1 no esquema em anexo são compatíveis com escoriações causadas por unha – respondeu Tauil, no documento.

O legista também apontou a ação contundente como causa da morte de Henry.

– Houve morte por ação contundente, pelo trauma hepático, mas através da perícia necroscópica não foi possível determinar a dinâmica do evento.

O exame complementar indicou ainda que o menino não tinha sinais de maus-tratos anteriores.

O delegado quis saber também se as lesões constatadas no corpo são compatíveis com eventual manobra de reanimação ou socorro. O legista afirmou que “algumas podem ter sido causadas na tentativa de socorro e equimose (manchas roxas) em crianças são muito comuns”.

Henry morreu no dia 8 de março. Monique Medeiros, mãe do menino, e o namorado, Dr. Jairinho, foram detidos no dia 8 de abril, pela morte do menino.

Fonte: Pleno News

Por: Ana Luiza Menezes