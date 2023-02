Novo Mangueirão recebe a primeira estrutura metálica para cobertura do estádio

Na reta final das obras de reconstrução e ampliação do Novo Mangueirão, nesta segunda-feira (06) chegou a Belém a primeira peça para o prolongamento da cobertura do estádio. A estrutura estava em processo de montagem no município de Castanhal, e já está nas instalações do complexo esportivo.

Esta é a primeira treliça (estrutura metálica que dá apoio e resistência) de um total de oito que serão instaladas – quatro de cada lado do estádio, para o prolongamento da nova cobertura. Cada treliça tem de sete a oito módulos. Esse tipo de elemento estrutural, comum na construção civil, pesa entre 60 e 80 toneladas, e o comprimento varia de 50 a 70 metros.

Após a montagem das treliças serão instaladas as estruturas metálicas espaciais nos prolongamentos da cobertura, aproximadamente 10 metros, que receberão as telhas e a manta TPO – que garante a impermeabilização.

“Hoje, recebemos a primeira peça que compõe a estrutura metálica da ampliação da cobertura. Além dessa, receberemos mais peças que já estão em confecção. A partir de hoje, semanalmente vamos receber as peças até fechar a quantidade necessária para finalizarmos a nova estrutura. O trabalho não para, e com isso até o dia 19 de março todos os trabalhos estarão concluídos”, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas, Ruy Cabral.

Etapas – A montagem do prolongamento da cobertura da marquise do Mangueirão segue os seguintes passos: execução de estacas e blocos de fundação, montagem das treliças metálicas sobre a cobertura existente, instalação dos tirantes de protensão das treliças, montagem da estrutura espacial e instalação da manta tipo TPO.

As obras prosseguem o cronograma, com previsão de reabertura para o dia 19 de março, durante o maior clássico do futebol paraense: o RE x PA. Com a reconstrução, o estádio está recebendo ampliações e modernizações, seguindo as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para garantir conforto e segurança ao torcedor paraense.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação