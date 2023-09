Novo Mangueirão recebe diversos eventos em um mesmo dia na capital paraense

Desde que foi entregue à população,o Novo Mangueirão consolida a sua vocação de ser uma arena multiuso, capaz de sediar diversos eventos. O estádio tem uma estrutura moderna com vários ambientes com conforto e segurança, o que inclui até um auditório. No sábado (23), por exemplo, o Mangueirão recebeu eventos distintos de forma simultânea.

No início do dia, às 8h da manhã, no auditório do Mangueirão, no lado A, mais de 200 pessoas participaram do Simpósio de Patologia de Cotovelo, um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, reunindo profissionais de reputação nacional em uma programação com palestras, mesa-redonda e capacitação.

“A gente fica muito feliz que esse evento tenha ocorrido aqui na nossa cidade e ainda em um lugar muito especial como é o caso do Novo Mangueirão. Como principal objetivo a gente tem o desenvolvimento da ortopedia do nosso Estado, para que a gente possa cada vez mais entregar uma assistência de qualidade aos nossos pacientes” disse o coordenador local do evento, doutor Jean Klay Machado.

No lado B, em frente ao Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), foi realizada uma ação com a emissão de documentos para policiais e seus familiares. A iniciativa foi por meio da parceria entre o BPE, Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e a Defensoria Pública do Estado (DPE). “Essa é uma oportunidade que nós promovemos para que os policiais que sempre tem uma rotina muito corrida, tenham a oportunidade de emitir seu documento em um local seguro para eles e seus familiares, onde sintam-se acolhidos”, enfatizou o Comandante de Policiamento Especializado (CPE), e coordenador da ação pelo Batalhão de Eventos, coronel Firmino.

Os familiares dos policiais ainda fizeram um “Tour”, até às cadeiras do Novo Mangueirão, onde assistiram a partida do jogo entre Santa Rosa e Carajás, que também acontecia na manhã de sábado (23). No jogo, os times empataram por 1×1, pela Série B1 do Campeonato Paraense.

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade ressaltou a importância da versatilidade do estádio paraense. “O Novo Mangueirão foi reconstruído pelo governo do Estado para ser uma arena multiuso, por toda a estrutura que está disponível para receber diversos eventos. É um importante dispositivo do Estado que conta com espaços de alta qualidade, com todo conforto e segurança para eventos esportivos, culturais, sociais ou científicos”.

À tarde, no anel viário do Novo Mangueirão, foi realizada a Prova Ciclística Coronel Fontoura, organizada pela Federação Paraense de Ciclismo, com mais de 100 atletas. E, no final da tarde, o restaurante do lado B, foi palco do primeiro evento social neste espaço. O restaurante estava decorado para receber uma festa de uma aniversariante de 25 anos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação