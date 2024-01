Novo Mangueirão se prepara para a temporada de jogos de 2024

Seguindo um cronograma pontual para o início da temporada de jogos 2024, a qual é bastante esperada pelos paraenses, o Novo Mangueirão realiza serviços de manutenção de domingo a domingo. E, a primeira partida está prevista para o dia 13 de janeiro.

“Na expectativa para a abertura da temporada de jogos 2024, além do trabalho que está sendo realizado no gramado, estamos também realizando serviços de manutenção em outros setores, tudo para deixar o espaço preparado para receber os torcedores com o melhor que o Novo Mangueirão tem a oferecer”, afirma o secretário do Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

De acordo com o engenheiro agrônomo do Novo Mangueirão, Raimundo Mesquita, a grama do estádio, que é do tipo “Bermuda Celebration”, é a mais utilizada em gramados esportivos, de mais fácil adequação a qualquer tipo de clima, principalmente o tropical, passa por manutenção diária, onde já foi realizado os trabalhos de recuperação para a temporada 2024, com corte vertical para a aeração do solo, corte rotativo para a limpeza do gramado e ao mesmo tempo a descompactação do solo, além dos serviços de irrigação e tratamento à base de adubo para o fortalecimento das raízes.

“Nossa equipe segue intensamente com os trabalhos de cuidados técnicos do gramado para a temporada deste ano, tudo para deixar o campo 100% para receber os jogos deste ano”, ressalta Mesquita.

Além do gramado, vários serviços estão sendo executados como manutenção dos telões, geradores, nobreaks, subestações, limpeza diária das acomodações, como assentos da área das cadeiras, arquibancadas, camarotes e cabines, testagem de cores do sistema de iluminação cênica e na sonorização, testagem nas catracas eletrônicas, entre outros.

O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, estará pronto para o dia 13 de janeiro, quando será realizada a abertura da temporada de jogos de 2024, na partida de caráter amador, entre a equipe do Flamengo Master que enfrentará a Seleção Paraense. Após este jogo, a praça esportiva receberá uma série de competições ainda em janeiro.

Confira abaixo o calendário de jogos do mês de janeiro no Novo Mangueirão:

13 de janeiro de 2024: Flamengo Master x Seleção Paraense – Amistoso

20 de janeiro de 2024: Paysandu x Santa Rosa – Campeonato Paraense

21 de janeiro de 2024: Remo x Canaã – Campeonato Paraense

24 de janeiro de 2024: Remo x Castanhal – Campeonato Paraense

31 de janeiro de 2024: Flamengo x Sampaio Corrêa/RJ – Campeonato Carioca

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação