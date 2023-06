Novo Mangueirão se prepara para receber jogo de Remo e Figueirense no sábado (24)

A 10ª rodada da Série C do Brasileirão será no próximo final de semana com o jogo de Remo e Figueirense no Novo Mangueirão. Após a realização dos eventos musicais no estádio, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), trabalha na preparação do gramado para o jogo.

De acordo com o engenheiro agrônomo, Raimundo Mesquita, logo após a realização dos recentes eventos musicais, houve a retirada do piso que protege o gramado para a realização da manutenção. “Com a aquisição do piso easyfloor, o gramado do Mangueirão está em perfeito estado, garantindo a proteção para a realização dos jogos. Hoje estivemos fazendo o corte, adubação da grama e está reagindo super bem”, declarou.

Mais de 12 mil metros do piso easyfloor foram instalados durante a realização dos eventos, uma tecnologia que deixa a grama “respirar” durante as apresentações musicais, e permite que seja feita parcialmente a fotossíntese e a troca de umidade com o meio ambiente.

O titular da secretaria, Cássio Andrade, aponta a versatilidade e qualidade do gramado para a realização dos jogos e eventos. “Há poucos dias de mais um jogo no Novo Mangueirão, estamos muito satisfeitos com a aquisição da proteção do piso para a realização de shows. O gramado foi protegido e está apto para ser palco de mais uma partida de futebol”, afirma o secretário.

Texto de Bruna Cabral

Fonte: Agência Pará/Foto: Adriano Aleixo/Ascom SEEL