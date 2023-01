Novo Mangueirão será entregue em março por enquanto Sedop reúne com órgãos de segurança para reunião de alinhamento

O Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) recebeu na última sexta-feira (20) o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), Ruy Cabral, a equipe técnica e o consórcio executor das obras do estádio, onde reuni com representantes dos órgãos de segurança do Estado para o alinhamento de medidas preventivas de segurança para o complexo esportivo.

Durante a reunião o secretário apresentou a estrutura do novo Mangueirão para que os órgãos tomem providências e operacionalizem a regulamentação da normatização de uso do estádio de acordo com o Estatuto do Torcedor e as Regras do Futebol.

E para quem já está na expectativa de voltar aos gramados do Mangueirão, vai ter que esperar um pouquinho, pois a previsão de reabertura será para o próximo mês de março.

Obras do Mangueirão

O novo Mangueirão entrou em obras desde 2021, após intervenção do poder público ao detectar a iminência de incidentes que poderiam causar riscos ao torcedor em virtude da situação que a estrutura apresentava naquele momento. O projeto contempla a ampliação e modernização de todo o espaço, seguindo todas as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para que ele esteja adequado, seguro e tecnicamente adaptado aos jogadores, equipe técnica e, principalmente, aos seus espectadores e amantes do esporte.

O promotor de justiça José Maria comentou sobre a importância da reunião de alinhamento.

“Gostaria de parabenizar e agradecer por ter nos chamado para essa reunião e dizer da preocupação e do carinho que a Secretaria de Obras está tendo com o Mangueirão, bem como com a segurança e comodidade dos torcedores”, disse o promotor.

No final da visita, todos tiveram acesso as instalações do complexo para verificar o funcionamento, andamento da obra e futuras medidas a serem adotadas e instaladas.

Foto: Divulgação