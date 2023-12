Novo Mangueirão será o palco da final do ‘Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada’ neste domingo

Após três meses de competição que contou com a participação de 32 times inscritos, 58 jogos disputados, 26 deles exibidos pela TV e Portal Cultura do Pará, o “Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada” vai descobrir, no próximo domingo (10), qual será o maior time de peladeiros de 2023. O confronto final do torneio será realizado entre os times R10 da Cabanagem e o Benfica, no gramado do Novo Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo pela TV, Portal e redes sociais da Cultura Rede de Comunicação. A transmissão começa a partir das 9h.

Restrospecto

A diversidade foi um diferencial desta edição do projeto, que envolveu equipes esportivas não somente da capital paraense, mas também de toda a Região Metropolitana, incluindo a região das ilhas como Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba, e também das comunidades quilombolas como a de Jacarequara, que fica localizada na Alça Viária, município do Acará. Houve também o protagonismo feminino nas arquibancadas dos mais de 40 campos onde os jogos foram realizados e também em posição de liderança, como no caso de Roseana Abreu, presidente do Atleticanos Futebol Clube, com sede no bairro de Canudos.

Um dos objetivos do campeonato, que carrega no nome a modalidade amadora e tradicional dos amantes de futebol, é mostrar e fortalecer a relação com os paraenses, além de dar visibilidade e valorizar os clubes de bairros que revelam talentos em campo e tiveram, ao longo da disputa, a oportunidade de contar a história de suas comunidades.

Novidades – Em 2023, o campeonato contou um programa semanal após o término de cada rodada, que integrou a grade de programação da TV Cultura. O “Resenha da Pelada” foi ao ar, com transmissão ao vivo, todas as terças-feiras, às 19h, com apresentação de Jorge Anderson e convidados que comentavam os destaques semanal do torneio.

Ainda nesta edição, houveram as participações da equipe do Futebol Zueiro e da Melbya Rolim, a primeira narradora de futebol da TV paraense que, juntos, participaram das exibições das partidas pelo Portal Cultura, no formato “react”, sempre com comentários bem humoradas sobre cada lance dos jogo exibidos aos domingos e segundas-feiras à noite.

Fonte: Agência Pará/Foto: Roni Moreira/Ag Pará