Novo Mangueirão terá primeiro evento-teste neste domingo com o clássico Rei da Amazônia

Acontece neste domingo, 26, o primeiro evento-teste no Novo Mangueirão – Estádio Olímpico do Pará (EOP) -, com o maior clássico do futebol paraense, entre os clubes do Remo e Paysandu (RExPA), pela semifinal da Copa Verde. Será um evento preparativo antes da entrega oficial, marcada para o dia 09 de abril. O primeiro jogo na nova estrutura do estádio deve receber um público de 25 mil pessoas. O jogo iniciará as 16 h, com os portões abertos a partir de 13h e cobertura da transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O acesso ao Mangueirão foi organizado da seguinte forma: entrada da torcida do Remo pelo lado A, nos acessos A1, A2 e A3, pela Avenida Augusto Montenegro, e entrada da torcida do Paysandu pelo lado B, nos acessos B1, B2 e B3, pela Avenida Mangueirão. Para chegar às arquibancadas, o torcedor agora conta com sete rampas de cada lado, sendo uma exclusiva para cadeirantes. O estacionamento será pago, e sob a administração dos clubes. Todas as informações sobre gratuidades e venda de ingressos para o jogo são de responsabilidade dos clubes do Remo e do Paysandu.

Cássio Andrade, titular da Secretaria de Esporte e Lazer – Seel, garante que o evento-teste é o primeiro passo para a entrega oficial do Novo Mangueirão, preparado pelo Estado para ser palco de grandes eventos esportivos, nacionais e internacionais.

“O governo do Estado vai entregar uma grande obra, de estrutura e qualidade, que vai garantir mais conforto e segurança aos torcedores e possibilitar a realização de outros eventos esportivos para nossa região”, destaca o secretário.

LIMPEZA

Para garantir a limpeza e organização dos espaços do Estádio Olímpico do Pará, que terá seu primeiro evento teste neste domingo (26), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), em parceria com a Associação Pólo Produtivo Pará (APPP) Fábrica Esperança, realizaram um mutirão com diversos colaboradores.

Os trabalhos iniciaram desde a última terça-feira, 21, com mais de 95 pessoas até alcançar o número de 205 colaboradores neste sábado, 25. A Fábrica Esperança é uma Organização Social sem fins lucrativos que promove a reinserção social de egressos do sistema penal, socioeducandos Vulneráveis e de pessoas que estejam cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto, prisão domiciliar ou penas restritivas de direito, assim definidos na Lei de Execução Penal.

O titular da SEDOP, Ruy Cabral, agradece o apoio e a colaboração do Projeto Fábrica Esperança. “Para nós é um momento de muita felicidade, pois estamos em uma fase de conclusão para o primeiro evento teste. E nós, da Sedop, queremos registrar os nossos agradecimentos a todos os colaboradores e todos que estiveram conosco nessa primeira etapa. Nosso papel, além de executar obras, é abraçar as pessoas que estão em reinserção social e colaborar para que a Fábrica Esperança some com os nossos funcionários do Novo Mangueirão. Agradeço ao colega e diretor Artur Jansen pela parceria que tornou possível para que essas pessoas prestassem seus serviços”, disse o secretário de obras, Ruy Cabral.

Imagens: Agência Pará