Novo Mangueirão terá primeiro evento-teste no domingo com o clássico RexPa

O Governo do Pará realiza neste domingo (26) o primeiro evento-teste no Novo Mangueirão – Estádio Olímpico do Pará (EOP) -, com o maior clássico do futebol paraense, entre os clubes do Remo e Paysandu (RexPa), pela semifinal da Copa Verde. Será um evento preparativo antes da entrega oficial, marcada para o dia 09 de abril. O primeiro jogo na nova estrutura do estádio deve receber um público de 25 mil pessoas. O jogo iniciará as 16 h, com os portões abertos a partir de 13 h.

O acesso ao Mangueirão foi organizado da seguinte forma: entrada da torcida do Remo pelo lado A, nos acessos A1, A2 e A3, pela Avenida Augusto Montenegro, e entrada da torcida do Paysandu pelo lado B, nos acessos B1, B2 e B3, pela Avenida Mangueirão. Para chegar às arquibancadas, o torcedor agora conta com sete rampas de cada lado, sendo uma exclusiva para cadeirantes. O estacionamento será pago, e sob a administração dos clubes. Todas as informações sobre gratuidades e venda de ingressos para o jogo deste domingo (26) são de responsabilidade dos clubes do Remo e do Paysandu.

Cássio Andrade, titular da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), garante que o evento-teste é o primeiro passo para a entrega oficial do Novo Mangueirão, preparado pelo Estado para ser palco de grandes eventos esportivos, nacionais e internacionais. “O governo do Estado vai entregar uma grande obra, de estrutura e qualidade, que vai garantir mais conforto e segurança aos torcedores e possibilitar a realização de outros eventos esportivos para nossa região”, destaca o secretário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação