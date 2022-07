Novo manto do Clube do Remo é lançado para a temporada 2022

O Clube do Remo e a Volt Sport apresentam a segunda camisa do Leão para a temporada 2022. Batizada de ‘Gloria”, em homenagem ao último clássico onde o time azulino venceu por 2 a 0 o ABC Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

O novo manto remete á tradição da década de 1970 e á modernidade, além dos triunfos conquistados vestindo a cor branca. O novo modelo também prestigia a história do Rei da Amazônia, trazendo referências aos 105 anos do estádio do Baenão, que será no dia 15 de agosto.

A nova camisa dominante branca, apresenta o escudo bordado. Já a gola polo é azul marinho, cor que também aparece nas mangas. Na parte interna, a peça traz o “Rei da Amazônia” e o ano de fundação do clube, gerando identidade ao uniforme.

A camisa tras na barra, um pacth comemorativo para homenagear o aniversario do Baenão, local onde o remo construiu muitas glórias. Já nos ombros e na parte lateral, destacam-se pequenas faixas na cor cinza. O tecido é o Dry Ray, com proteção Uv50.

Os goleiros terão dois modelos, nas cores pêssego e em preto. O escudo é vazado e foi produzido em TPU 3D, uma das tecnologias mais valorizadas do mercado. As golas polos contam com detalhes brancos, tom presente nos ombros, mangas e faixas laterais.

A partir desta terça-feira(19) o torcedor poderá adquiri a nova camisa, em todas as lojas oficiais, no valor de R$ 229,90 ( masculina), R$ 239,90 ( Masculina plus), R$ 219,90 (feminina), R$219,90 (juvenil) e R$ 209,90 (infantil), com desconto para os sócios.

Fotos: Victoria Teixeira