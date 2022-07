Novo meio de agendamento para tratar sobre IPTU zera as filas de atendimento

Foi lançado pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) e da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), um novo serviço online para levar mais praticidade e comodidade aos contribuintes da capital paraense, é o Agendamento Eletrônico.

Agora, aqueles que possuírem demandas relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), podem agendar o melhor dia e horário para serem atendidos na Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Praça das Mercês, no bairro da Campina.

O novo serviço dá um fim nas enormes filas que se formavam, pois em algumas unidades do órgão os contribuintes ficavam em filas antes do atendimento começar, agora com o agendamento prévio, não há necessidade de haver filas.

Nesta primeira etapa do projeto, o agendamento Eletrônico será exclusivamente para atender demandas de IPTU, às terças e quintas-feiras, de 9h ás 13h. Gradualmente, haverá a inclusão de novos serviços, novos dias e horários de atendimento.

Para agendar um atendimento sobre IPTU, acesse o site da Sefin. O procedimento pode ser realizado pelo computador ou pelo celular. Para ter o atendimento, o contribuinte precisa apresentar RG e comprovante de vacinação contra a covid-19. Caso não possa comparecer á centrar de atendimento no dia e horário marcado, o contribuinte deve cancelar o atendimento com pelo menos 24h de antecedência.

Foto: Joyce Ferreira / comus