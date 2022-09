Novo Nintendo Direct pode acontecer em setembro, aponta rumor

A Nintendo estaria preparando uma nova edição do Nintendo Direct para este mês de setembro, segundo afirma o jornalista e insider Jeff Grubb, do GamesBeat. A informação foi revelada em transmissão ao vivo na noite desta terça-feira (30).

De acordo com o jornalista, ele está completamente certo de que a transmissão está sendo preparada e deve focar em novidades de parceiros de publicação para Nintendo Switch, mas também pode incluir algumas surpresas.

As fontes dão conta de que remasterizações de The Legend of Zelda: Twilight Princess e The Legend of Zelda: Wind Waker, que já são especuladas há bastante tempo, estariam entre as possíveis revelações. Ele também cita que ouviu a respeito de Metroid Prime Remaster, que celebraria seu 20º aniversário e prepararia o terreno para o aguardadíssimo Metroid Prime 4.

Outra expectativa, ainda que remota, é que a empresa possa finalmente revelar o nome oficial da sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que foi adiada para a primavera americana de 2023 — que equivale ao nosso outono, entre março de junho.

Além disso, alguns fãs mais atentos também observaram que a página oficial do Nintendo Direct, quando pesquisada no Google, supostamente passou por uma atualização há quase uma semana. O entendimento é que isso indicaria um anúncio iminente por parte da empresa.

No entanto, a Nintendo ainda não se pronunciou oficialmente nas redes sociais e os seus anúncios de eventos costumam acontecer às vésperas. Nos últimos meses, a empresa realizou apenas um Nintendo Direct Mini, além de transmissões dedicadas a Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3.

