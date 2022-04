Novo plano de marketing de Lula deve custar R$ 44,5 milhões

Apesar de o PT ter alegado questões orçamentárias para descartar a agência do marqueteiro Augusto Fonseca do marketing de campanha do ex-presidente Lula, a nova empresa cogitada para o trabalho não deve custar um valor muito diferente. Na verdade, o novo plano está orçado em apenas R$ 500 mil a menos do que a primeira proposta.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, é a Leiaute Propaganda a empresa cotada para assumir o lugar que seria da MPB Estratégia e Criação, dispensada sob o argumento de que “não foi possível compatibilizar a proposta orçamentária com o planejamento de recursos partidários”. O orçamento trazido pela Leiaute é de R$ 44,5 milhões.

A quantia é praticamente a mesma cobrada pela MPB, que orçou a campanha em R$ 45 milhões. A troca, nesses termos, parece ser o indicativo de que a substituição, ao contrário do que foi alegado pela sigla, pode não estar ligada necessariamente aos gastos, mas a uma disputa interna dentro do partido.

Produzida durante a pandemia de Covid-19, a proposta da MPB incluía despesas de cerca de R$ 25 milhões com os dois turnos da eleição e uma reserva de cerca de R$ 13 milhões que poderia ser usada de acordo com o ritmo das atividades realizadas por Lula. Já o valor restante dos R$ 45 milhões pedidos seria para pagamento de impostos.

A Leiaute, por sua vez, prevê que, além dos R$ 44,5 milhões planejados para a campanha, terá um custo de R$ 1,780 milhão para o período que antecede o início oficial da disputa presidencial. Essa quantia de pouco menos de R$ 2 milhões seria distribuída em dois ciclos de R$ 890 mil.

O plano da Leiaute, apresentado há cerca de quatro meses, previa a divulgação de um jingle, intitulado Isso é prova de amor, no perfil da cantora Preta Gil nas redes sociais. A letra do refrão trazia frases como: “Isso é prova de amor/Você nunca me abandonou/Tinha casa, comida, motinha, charanga/Depois de você, desandou”.

No planejamento da Leiaute, essa música seria apresentada em dois clipes. Um deles com a participação de Lula. Seriam ao total cinco filmes. Destes, um seria dedicado à aplicação de vacinas em defesa da imagem de Lula e do PT, e o outro com uma comparação entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O orçamento apresentado ainda prevê a realização de cerca de 90 pesquisas qualitativas e duas quantitativas. O sócio da Leiaute, o publicitário Sidônio Palmeira, deverá substituir Augusto Fonseca, da MPB, no marketing da campanha. Fonseca teria sido afastado da campanha como consequência de uma disputa interna da sigla.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/ Sebastião Moreira