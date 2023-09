Novo poço amplia abastecimento de água em Santarém e beneficia mais de 12 mil famílias

O governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), investiu na construção do novo poço do Sistema Bacabal, que atende diretamente aos moradores dos bairros Esperança, Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Interventoria, Cohab e Diamantino, e ainda parte do Centro. O poço tem capacidade média de 250 mil litros por hora, melhorando o abastecimento para mais de 12.500 famílias.

“Aqui em casa usamos a água da Cosanpa para tudo. Chegamos a sofrer com a falta de água antes, mas graças à iniciativa da Cosanpa de cavar novos poços, nosso problema foi resolvido”, contou o morador do bairro Jardim Santarém, Eliel Nascimento.

De acordo com o gestor da Companhia no Baixo Amazonas, Juca Pimentel, o novo poço inicia as obras de aperfeiçoamento do sistema na sede municipal, além de outros serviços em andamento, para melhorar o abastecimento de água.

“Com a inauguração do novo poço do Sistema Bacabal o abastecimento já começou a melhorar, e não vamos parar por aí. Três novos poços serão construídos nos próximos meses, para atender e modernizar outras áreas da cidade”, adiantou Juca Pimentel.

Texto: Meliny Campos – Ascom/Cosanpa

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação