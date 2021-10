Novo point do Remo estreia hoje na Brás de Aguiar

O novo espaço de gastronomia do clube do remo já tem data para estrear, e hoje a partir das 19h na Brás de Aguiar os torcedores Azulinos vão poder conhecer de pertinho o espaço que oferece no seu cardápio pizzas, burguês, cervejas e drinks.

O espaço é a primeira unidade da rede de gastronomia oficial do Clube do Remo, agora os torcedores terão mais um local para torcer de perto para clube além do Baenão.

O próximo jogo do Remo será na sexta-feira (8) contra o Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga conhecido como OBA, localizado em Goiânia, no horário das 19h pela 29º rodada do Brasileirão da série B.

Foto: Rei da Amazônia Pizza e Burguer