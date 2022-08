Novo point

A capital paraense tem mostrados vários points para a noite belenense. Um desses que vem se destacando, com grande frequência de visitantes, é o da Rua da Mata, no bairro da Marambaia, onde há bons restaurantes, lanchonetes, sorveterias e vendas de muitas guloseimas no canteiro central da avenida. Aldenir Conceição do Nascimento, gerente de um dos estabelecimentos, diz que o local onde trabalha só não funciona às segundas, mas que a frequência de clientes é intensa de terça a domingo. Aliás, sábados e domingos, o cardápio é diversificado com maniçoba, filé e outras gostosuras, explica.