Novo posto da SeMOB no Pátio Belém faz mais de 60 atendimentos em dois dias

Nos dois primeiros dias de funcionamento, o novo posto de serviços da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) atendeu 68 usuários, na Estação de Cidadania, no shopping Pátio Belém. No espaço, que começou a atender nesta segunda-feora, 7 de junho, no horário de 10h às 15h, foram recebidos 105 processos entre recursos de defesa de autuação/penalidade de trânsito, de indicação de real condutor e impressão de boletos de pagamentos de multa.

De acordo com a coordenadora do Processamento de Recursos de infrações, Isaura Pereira Campos, no primeiro dia foram distribuídas 33 senhas e recebidos 31 recursos de defesa de penalidade de trânsito, 3 indicações de real condutor e emitidos 12 boletos de pagamento de multas. No segundo dia, foram 35 senhas distribuídas e recebidos 60 processos, entre recursos de defesa e real condutor.

Para a coordenadora, a tendência é a demanda aumentar a cada dia. Para tal, são disponibilizadas 50 senhas diárias para esse atendimento. Ela reforça, ainda, que a SeMOB mantém o atendimento a esses mesmos serviços, no Bel Fácil, que funciona no Parque Shopping. Esss posto polo, realiza atendimento no horário de 9h às 15h.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém